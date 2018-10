Ученые постят фото морских монстров в качестве флешмба на Хэллоуин

В преддверии Хэллоуина ученые из разных природоохранных ведомств США запустили интернет-флешмоб #SpookWar ("война ужастиков"), в рамках которого начали публиковать фотографии всевозможных "чудовищ", обитающих на дне океана. Поверить, что эти монстры существуют на самом деле непросто.

Своеобразное состязание запустили представители ассоциации морских заповедников США. С ними решили тягаться сотрудники государственного агентства по охране дикой природы.

Ученые обменялись фотографиями глубоководных хищных рыб, прозрачных морских огурцов, обитающих на дне океана пауков и щучьей морской собачки.

This deep sea cucumber is spooked inside out. #spookwar Photo: NOAA OER pic.twitter.com/JmXS55SSST — Papahānaumokuākea (@HawaiiReef) 29 октября 2018 г.