Гимнаст Артур Далалоян стал чемпионом мира в многоборье

В Катаре продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл золотую медаль в многоборье. Третий результат у Никиты Нагорного.

В финал прошли два российских гимнаста. Никита Нагорный квалифицировался со вторым результатом 87,098 балла, а Артур Далалоян – с четвертым — 84,572. Но в финале Артур победил с результатом 87,598 балла. Столько же набрал китаец Сяо Жотэн, но он уступил россиянину по дополнительным показателям. Бронзовая награда у Никиты Нагорного, набравшего 86,331 балла.

Таким образом Артур Далалоян принес сборной России первое за 19 лет золото в многоборье. Ранее подобного успеха добивался только Николай Крюков в 1999 году.