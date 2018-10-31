Козак назвал крайний срок для нефтяников

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий в правительстве ТЭК, рассчитывает на подписание нефтяными компаниями не позднее 1 ноября соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Как передает "Интерфакс", об этом он заявил в ходе совещания с нефтяниками, подчеркнув, что всем его участникам был роздан текст соглашения, подготовленное министерством энергетики России.

Козак подчеркнул, что "завтра все должно быть зафиксировано на бумаге".

Он отметил, что заключенное соглашение предполагает солидарную ответственность для всех российских нефтяных компаний и документ по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ должен стать обязательным к исполнению для всех участников данного сегмента отечественной экономики.

Козак обратил внимание собравшихся на то обстоятельство, что если какая-либо компания будет нарушать соглашение, правительство будет вынуждено прибегнуть к крайним мерам в виде заградительной пошлины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проинформировал общественность о том, что если соглашение не будет подписано, правительство до конца текущей недели примет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты для стабилизации внутреннего рынка.