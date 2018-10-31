Долгая дорога в родную гавань. Экипаж "Норда" вернулся домой
При освобождении моряков судна "Норд" украинская сторона не вернула им внутренние российские паспорта, выданные в Крыму. Уже после воссоединения экипажа с семьями, новых деталей операции по обмену пытается добавить украинское телевидение, которое утверждает, что все последние полгода моряков, оказывается, никто не удерживал. При этом капитана российского экипажа на Украине по-прежнему хотят посадить на 5 лет. А само судно решили пустить с молотка.
Кирилл 7 месяцев не видел папу. Мальчику сказали, что отец в плену у пиратов. Теперь все позади. Матрос сейнера "Норд" Павел сына не выпускает из объятий: очень скучал.
"Звонил и говорил: папа, мы уже английский учим, папа, я такой стих выучил. Но это все проходило мимо", — вспоминает Павел.
Соседи во дворе вернувшихся моряков обнимают как родных. Дома улыбки вперемешку со слезами. Этого возвращения в родную гавань рыбаки сейнера "Норд" ждали больше полугода.
"Встретились мы на нейтральной полосе. Постояли, поговорили, сделали снимки общие", — рассказывает старпом Юрий Савельев.
Приступить к работе пока не получится. Украинские власти так и не вернули морякам "Норда" российские паспорта и другие документы.
"Достанем документы, немного отдохнем и снова в море", — делится планами старпом "Норда".
В руках второго помощника капитана Юрия Савельева самое дорогое, что удалось забрать с сейнера – флаг России. Потрепанный триколор рыбаки, как партизаны, прятали от украинских следователей в подкладках одежды и сумок.
Семь российских рыбаков на семь украинских, задержанных в Азовском море за браконьерство. На Украине в новостях ни одного кадра собственных соотечественников. На экране крымский "Норд" и его команда. Ведущие на всех каналах, как под копирку, убеждают зрителя: это не обмен. Якобы экипаж российского судна "Норд" в передвижении на Украине и за ее пределами ограничен не был.
"Хочу подчеркнуть, это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в России, никто не удерживал", — заявила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
"Российская Федерация отпустила незаконно удерживаемых граждан Украины, моряков, которых она задержала, подавая это, что якобы состоялся обмен. Хотя на самом деле речь идет о том, что и по одну сторону линии разграничения, и по другую были граждане Украины", — утверждает помощник председателя погранслужбы Украины Олег Слободян.
"Это ложь. Нам сразу сказали, что это обмен", — отвечают моряки "Норда".
Впрочем, вернулась команда Норда не в полном составе. На Украине по-прежнему остается капитан судна Владимир Горбенко. Папу на родине очень ждут сын, две дочери и жена. Младшей на днях исполняется 3 года. Поздравления от отца только по телефону.
Моряки сегодня днем на пресс-конференции в Керчи раз 10 повторили: помогите вернуть капитана. Самым трогательным стало обращение матери Горбенко к украинским властям. Капитан "Норда" — фигурант уголовного дела. Задержан за нарушение государственной границы с целью причинения вреда интересам Незалежной.
"В первую очередь, хотелось бы поздравить всех членов экипажа и их семьи с возвращением домой. На сегодняшний момент я нахожусь в городе Мелитополе, в ожидании вызова в суды. По поводу возвращения домой, у меня информации пока нет. В виду произошедших событий с экипажем, появились реальные надежды на то, что в ближайшем будущем, возможно, решится вопрос и по моему возвращению домой", — говорит капитан "Норда" Владимир Горбенко.
"Мы продолжаем вести диалог. Я не хочу раскрывать все наши инструментарии для решения вопросов, но очень надеюсь, что минуты счастья, радости переполнят наши сердца и мы скажем, что капитаны судна "Норд" и украинского судна дома", — заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.
То, что капитана удастся вызволить, уверены и адвокаты, и команда сейнера. Моряки уже пообещали сразу по возвращению Владимира Горбенко подписать тот самый флаг и отдать в музей. Сейнер "Норд", судя по всему, так и останется на Украине. По неподтвержденной информации судно выставлено на продажу. Украинская сторона таким образом собирается покрыть расходы на его 7-месячное содержание.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Взрыв возле здания ФСБ в Архангельске
- "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза"
- Моряки с судна "Норд" вернулись из украинского плена
- Спасатели уловили сигналы черных ящиков разбившегося "Боинга"
- В Индии установлен самый большой памятник в мире
Самое читаемое
-
Водитель, избивший битой отца с малышом в Москве, объяснился
- Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому
- Интимные снимки семьи Мамаевых попали в Сеть
- Поргина на поминках пила шампанское и кричала "гип-гип-ура"
- Мужчины по вызову: кто едет к клиенткам вместо парней с обложки
Авто.Вести.Ru
-
Audi назвала российсике цены и комплектации кросс-купе Q8
- В Госдуме снова вспомнили про летние шины зимой
- Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России
- Lada Vesta Sport все же станет универсалом
- Ravon вернулся в Россию, но цены по пути выросли вдвое
Экономика
-
Россия в январе-сентябре увеличила поставки стали в ЕС на 56%
- 6 банкротств Дональда Трампа
- Современный дата-центр: выход за грани привычного
- Ошибки центробанков и их попытка вернуться назад
- Прогноз: рублю также пригрозят последствиями разрушения РСМД
- Торговые роботы капитулируют на фоне обвала рынков
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Путин: вся Россия не забудет крымский референдум
- Кондуктора и пассажира избил безбилетник
- В России вспомнили жертв политрепрессий
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа
- С рейса Иркутск - Москва сняли двух редких варанов без хозяина
- На зиму в столице оставят в прокате 20 электросамокатов
- В столице проходит научный форум памяти Алексея Лосева
- "МосКино" бесплатно покажет фильмы из своих архивов
- Престижную телепремию посмертно вручили создателю цифрового ТВ
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Миссия телескопа Kepler закончена
- Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса
- Учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
- Собак обучили диагностировать малярию по запаху носков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"