Долгая дорога в родную гавань. Экипаж "Норда" вернулся домой

При освобождении моряков судна "Норд" украинская сторона не вернула им внутренние российские паспорта, выданные в Крыму. Уже после воссоединения экипажа с семьями, новых деталей операции по обмену пытается добавить украинское телевидение, которое утверждает, что все последние полгода моряков, оказывается, никто не удерживал. При этом капитана российского экипажа на Украине по-прежнему хотят посадить на 5 лет. А само судно решили пустить с молотка.

Кирилл 7 месяцев не видел папу. Мальчику сказали, что отец в плену у пиратов. Теперь все позади. Матрос сейнера "Норд" Павел сына не выпускает из объятий: очень скучал.

"Звонил и говорил: папа, мы уже английский учим, папа, я такой стих выучил. Но это все проходило мимо", — вспоминает Павел.

Соседи во дворе вернувшихся моряков обнимают как родных. Дома улыбки вперемешку со слезами. Этого возвращения в родную гавань рыбаки сейнера "Норд" ждали больше полугода.

"Встретились мы на нейтральной полосе. Постояли, поговорили, сделали снимки общие", — рассказывает старпом Юрий Савельев.

Приступить к работе пока не получится. Украинские власти так и не вернули морякам "Норда" российские паспорта и другие документы.

"Достанем документы, немного отдохнем и снова в море", — делится планами старпом "Норда".

В руках второго помощника капитана Юрия Савельева самое дорогое, что удалось забрать с сейнера – флаг России. Потрепанный триколор рыбаки, как партизаны, прятали от украинских следователей в подкладках одежды и сумок.

Семь российских рыбаков на семь украинских, задержанных в Азовском море за браконьерство. На Украине в новостях ни одного кадра собственных соотечественников. На экране крымский "Норд" и его команда. Ведущие на всех каналах, как под копирку, убеждают зрителя: это не обмен. Якобы экипаж российского судна "Норд" в передвижении на Украине и за ее пределами ограничен не был.

"Хочу подчеркнуть, это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в России, никто не удерживал", — заявила украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация отпустила незаконно удерживаемых граждан Украины, моряков, которых она задержала, подавая это, что якобы состоялся обмен. Хотя на самом деле речь идет о том, что и по одну сторону линии разграничения, и по другую были граждане Украины", — утверждает помощник председателя погранслужбы Украины Олег Слободян. "Это ложь. Нам сразу сказали, что это обмен", — отвечают моряки "Норда".

Впрочем, вернулась команда Норда не в полном составе. На Украине по-прежнему остается капитан судна Владимир Горбенко. Папу на родине очень ждут сын, две дочери и жена. Младшей на днях исполняется 3 года. Поздравления от отца только по телефону.

Моряки сегодня днем на пресс-конференции в Керчи раз 10 повторили: помогите вернуть капитана. Самым трогательным стало обращение матери Горбенко к украинским властям. Капитан "Норда" — фигурант уголовного дела. Задержан за нарушение государственной границы с целью причинения вреда интересам Незалежной.

"В первую очередь, хотелось бы поздравить всех членов экипажа и их семьи с возвращением домой. На сегодняшний момент я нахожусь в городе Мелитополе, в ожидании вызова в суды. По поводу возвращения домой, у меня информации пока нет. В виду произошедших событий с экипажем, появились реальные надежды на то, что в ближайшем будущем, возможно, решится вопрос и по моему возвращению домой", — говорит капитан "Норда" Владимир Горбенко. "Мы продолжаем вести диалог. Я не хочу раскрывать все наши инструментарии для решения вопросов, но очень надеюсь, что минуты счастья, радости переполнят наши сердца и мы скажем, что капитаны судна "Норд" и украинского судна дома", — заявила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

То, что капитана удастся вызволить, уверены и адвокаты, и команда сейнера. Моряки уже пообещали сразу по возвращению Владимира Горбенко подписать тот самый флаг и отдать в музей. Сейнер "Норд", судя по всему, так и останется на Украине. По неподтвержденной информации судно выставлено на продажу. Украинская сторона таким образом собирается покрыть расходы на его 7-месячное содержание.