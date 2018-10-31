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31 октября 201821:21 Алексей Петров

В России появилось еще одно место, где добывают алмазы

Новыми гранями засверкала добывающая отрасль Якутии. В республике началась добыча алмазов на одном из крупнейших, и в то же время сложных месторождений. Проект рассчитан на десятилетия, прибыль исчисляется сотнями миллиардов рублей. В церемонии ввода месторождения в эксплуатацию в режиме видеоконференции принял участие Владимир Путин. Особенное внимание президент обратил на то, чтобы добыча не вредила экологии.

Это месторождение несколько десятилетий числилось в резерве. Советские геологи открыли Верхне-Мунское еще в пятидесятых. Но условия — невероятно сложные. И только теперь начинается разработка.

"Разрешите запустить Верхне-Мунское месторождение в промышленную эксплуатацию и осуществить первый промышленный взрыв?" – сказал представитель компании-разработчика.

"Начинайте", — ответил Владимир Путин.

На месторождении прогремел мощный взрыв.

Два миллиона тонн каратов алмазов ежегодно — такого проекта в современной истории еще не было.

"Ввод в эксплуатацию этого месторождения, безусловно, будет закреплять "Алросу", нашу ведущую алмазодобывающую компанию в качестве мирового лидера. У нее уже сегодня 27% мировой добычи алмазов. Это полезное и очень важное мероприятие не только для компании, но и для Якутии, для всего Дальнего Востока, да и для России в целом", — отметил президент РФ.

Как объясняют специалисты, разрабатывать предстоит открытым способом четыре кимберлитовых трубки. Два карьера. Длина каждого — более километра. Глубина — свыше трехсот метров.

"Общие запасы месторождения составляют 65 миллионов тонн алмазоносной руды", — рассказал Сергей Рачков, заместитель главного инженера по контролю за строительством удачнинского ГОК АК "Алроса".

Люди, которые трудятся в таких условиях — главное богатство. И отношение должно быть особым — подчеркивает президент — и к сотрудникам, и к уникальной природе Якутии.

"Одно из важнейших направлений при реализации проектов подобного рода — это, конечно, сохранение природы. Прошу обратить на это обстоятельство особое внимание. Также как и на вопросы охраны здоровья, охраны труда всех, кто работает и будет в будущем работать на этом предприятии", — сказал глава государства.

Добыча будет вестись примерно до 2042 года. Предполагаемая прибыль, по расчётам Минфина, 180 миллиардов рублей.

Запуску нового месторождения предшествовала масштабная подготовка. Она продолжалась почти три года. Задействованы были тысячи специалистов. Освоена новая техника.

Заранее были убраны тонны пустой породы. Специально построена новая автотрасса — почти 170 километров — от месторождения к обрабатывающему предприятию. Приобретена техника, которая раньше в России никогда не использовалась.

"Для нужд нашей компании были разработаны специальные автопоезда, грузоподъемностью 95 тонн, которые будут транспортировать эту руду на обогатительную фабрику", — пояснил Сергей Иванов, президент АК "Алроса".

Здесь идет обработка драгоценных камней. Содержимое внимательно исследуют под микроскопом.

"Нужно обработать до чистейшего, чтобы не было никаких примесей сопутствующих", — рассказала Светлана Королева, мастер цеха окончательной доводки обогатительной фабрики № 12.

И специалисты в цене. Теперь, с запуском Верхне-Мунского месторождения, должны появиться еще 800 новых рабочих мест.

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