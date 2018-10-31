Индийский Бисмарк побил все мировые рекорды высоты

В индийском штате Гуджарат открыли самую высокую статую планеты — 182-метровый памятник государственному деятелю Валлабхаи Пателю. Это на 54 метра больше, чем статуя Будды Весеннего храма в Китае, которая до сих пор считалась высочайшей, и почти в четыре раза больше, чем нью-йоркская статуя Свободы. Внутри индийского монумента — музей и мемориальный сад, а также лифты, чтобы подняться на смотровую площадку на высоте 150 метров.

Валлабхаи Патель в Индии — национальный герой, его стараниями страна не распалась на части после освобождения от британской опеки, он один из авторов конституции.

Он вознесся главою непокорной выше: всех рукотворных памятников в мире. На фоне гор — 182, а вместе с основанием 240 метров в высоту, борец за независимость Индии Сардар Патель встречает свой 143-й день рождения в образе "Статуи Единства".

Головой в облаках. Для возведения этого колосса потребовалось 5 лет работ, 23 тысячи тонн цемента и почти 25 тысяч тонн стали и железной арматуры. Металлолом для статуи собирали по всей стране — это тоже по замыслу властей должно было стать символом народного единства.

Самолеты ВВС Индии рисуют в небе национальный флаг. Многочисленные делегации со всей страны приветствует премьер Нарендра Моди. Именно он, еще, будучи губернатором штата, возглавил кампанию за установку здесь статуи Пателя.

"Братья и сестры, это самая высокая на планете статуя будет напоминать всему миру и нашим будущим поколениям о мужестве и решимости этого человека!" – заявил Моди.

Валлабхаи Пателя называют "индийским Бисмарком" и "железным человеком". Соратник Махатмы Ганди, он — один из авторов конституции Индии. После обретения в 1947 году страной независимости от Лондона именно Патель в должности министра внутренних дел приложил все усилия, чтобы наследие британской империи не распались на сотни мелких княжеств.

"Это Патель сделал из миллионов людей единую общность. Это ему мы обязаны единством нашей страны", — говорит Лакхабай Рабари, житель Ахмедабада.

На отметке 153 метра, как раз на уровне сердца Пателя – смотровая площадка с видом на озеро. Внутри постамента еще три уровня, сады и интерактивный музей, где вся жизнь великого вождя.

Самая высокая в мире статуя может выдержать порывы ветра до 70 метров в секунду и землетрясение силой до 4 баллов.