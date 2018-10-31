В Академии "Спартака" вспышка гепатита

Работа Академии "Спартака" имени Федора Черенкова приостановлена из-за вспышки гепатита А. Во время действия карантина воспитанникам запрещено выступать в соревнованиях.

Среди воспитанников спартаковской Академии выявлены несколько случаев заболевания гепатитом А. Это стало причиной временной приостановки работы учебного заведения. Соответствующе решение было принято главным государственным санитарным врачом по Восточному округу Москвы. Карантин продлится 35 дней. Юным футболистам запрещено участвовать в спортивных и массовых мероприятиях.

"С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях. Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован», – цитирует директора академии красно-белых Дмитрия Сидорова сайт "Спорт сегодня".