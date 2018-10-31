Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии проведет два года в тюрьме

Бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира 2006 года Винченцо Яквинта проведет два года в заключении. 39-летний Яквинта наказан за незаконное хранение оружия.

Власти итальянской провинции Калабрия привлекли к уголовной ответственности 140 человек, в том числе бывшего нападающего "Удинезе", "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинту, а также его отца. Им вменялось в вину изготовление и хранение оружия, а также связи с криминальными группировками. Отец футболиста был приговорен к 19 годам лишения свободы. Для Винченцо прокурор просил шесть лет тюрьмы, но судьи снизили этот срок втрое.

Винченцо Яквинта известен по выступлениям за "Удинезе" и "Ювентус", в рядах которого он становился чемпионом Италии. В 2006 году он стал чемпионом мира. В финальной асти Винченцо сыграл два матча и забил один мяч.