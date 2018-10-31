Украина закрывает Черное море ради испытаний ракет

Вооруженные силы Украины до конца недели закрывают акваторию Черного моря в Херсонской области для испытательных пусков ракет. Речь идет о боеприпасах среднего радиуса действия для зенитных ракетных комплексов, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на врио главы пресс-службы ВВС Украины Дмитрия Струтинского.

Военнослужащий уточнил, что официально о запрете полетов в этом районе объявят в четверг 1 ноября.