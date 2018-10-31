"Локомотив" и "Арсенал" продолжают поход за Кубком

Сыграны еще два матча 1/8 финала Кубка России. "Локомотив" на своем поле обыграл "Енисей" 4:1, а тульский "Арсенал" в Грозном нанес поражение "Ахмату" с результатом 2:0.

"Локомотив" вышел вперед на 13 минуты. Защитник сибиряков Раде Дугалич сбил в своей штрафной Антона Миранчука. Пенальти реализовал Эдер. Сам Миранчук забил на 39 минуте. При счете 2:0 команды ушли на перерыв. Во втором тайме вышел Алексей Миранук, который забил третий мяч. А затем его брат-близнец использовал выход один на один с Давидом Юрченко – 4:0.

Но заработал красную карточку полузащитник москвичей Гжегож Крыховяк, и игра изменилась. "Енисей" создал несколько опасных моментов у ворот Антона Коченкова. Правда, реализован был лишь один. Александр Кутьин нанес точный удар с 11-метровой отметки. "Локомотив" выиграл 4:1 и вышел в четвертьфинал турнира, где его ждет встреча с казанском "Рубином".

"Арсенал" в гостях обыграл "Ахмат". В первом тайме выход один на один использовал Лука Джорджевич, а во втором – Ризуан Мирзов. Туляки победили 2:0. В четвертьфинале их ждет встреча с "Оренбургом".