Стала известна дата ухода Елизаветы II на пенсию

Журналистам стало известно, что Елизавета II собирается на пенсию. Она хочет передать правление старшему сыну, принцу Уэльскому Чарльзу. Править королеве осталось недолго, сообщает Mirror.

По данным британских СМИ, принц Уэльский может оказаться на престоле уже в 2021 году. Об этом пишет, в частности, придворный журналист Роберт Джонсон в своей новой книге "Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams" ("Чарльз в 70: размышления, надежды и мечты").

Елизавета II хочет отойти от дел не раньше, чем ей исполнится 95 лет. Чарльз уже получает копии документов, с которыми работает королева, а также проводит с матерью все больше деловых конфиденциальных встреч.

Джонсон намекает, что королева понимает, что может скончаться в ближайшее время.

"Тем не менее, для нее крайне важно, чтобы в этом случае государственный аппарат не дал ни малейшего сбоя", — отмечает Джонсон.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году, когда ей было 25 лет. В сентябре 2015 года она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне.

Принц Уэльский, в свою очередь, дольше всех в истории британской монархии дожидается очереди на право наследования трона. Он стал наследником в три года и остается в этом статусе уже почти 67 лет.

Ранее сообщалось, что скончался последний корги Елизаветы II.