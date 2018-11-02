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2 ноября 201818:52

"Вечность или миг": Валерий Гаркалин и Ольга Прокофьева приглашают в ММДМ

В ближайшую среду, 7 ноября, в Театральном зале Московского международного Дома музыки выступят актеры театра и кино Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева и Виталий Ленский. В программе — стихотворения Ахмадулиной, юмористическая проза Аверченко и Тэффи, романсы и песни из кинофильмов.

Музыкально-поэтический вечер для гостей Дома музыки проведут народный артист России Валерий Гаркалин, известный своими ролями в фильмах "Ширли-мырли", "Ландыш серебристый", "Катала" и многих других, актеры Московского академического театра имени Маяковского ­– заслуженная артистка России Ольга Прокофьева и лауреат международного конкурса молодых исполнителей Русского Романса "Романсиада" Виталий Ленский.

В ансамбле с актерами выступит музыкант Александр Браже – лирик, эксцентрик и аналитик в одном лице. В каждом выступлении он рассказывает новую уникальную историю. Участник музыкальных фестивалей в России и за рубежом, литературно-музыкальных проектов с ведущими драматическими артистами, Александр Браже владеет не только классико-романтическим репертуаром, но органично чувствует себя и в жанре ретро-эстрады.

Название "Вечность или миг…" — отсылка к знаменитому стихотворению Беллы Ахмадулиной.

Начало представления – в 19:00, 7 ноября, Театральный зал ММДМ.

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