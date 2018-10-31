Жертва полицейских-насильников оказалось дочерью высокопоставленного силовика

Девушка-дознаватель, ставшая жертвой сексуального насилия, в котором подозревают трех высокопоставленных башкирских полицейских, является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах Башкирии, подчеркнув, что среди насильников был ее непосредственный начальник.

Ранее сообщалось о том, что ночью 30 октября трое сотрудников отдела по делам миграции отдела МВД по Уфимскому району изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя.

Следственный комитет России проинформировал общественность, что все трое задержаны. Речь идет о 34-летнем руководителе отделе по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также о его коллегах – 51-летнем главе ОМВД по Уфимскому району и 50-летнем начальнике по Кармаскалинскому району.

Министерство внутренних дел России направило из Москвы в Уфу сотрудников главного управления собственной безопасности МВД России. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что виновные должностные лица будут наказаны вплоть до увольнения из полиции.