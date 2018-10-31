Верховный суд признал незаконным арест известного блогера Давидыча. Выйдет ли он на свободу
Что по-настоящему удивляет, так это возможное освобождение из-под стражи Эрика Китуашвили, основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", более известного как Эрик Давидыч. Еще в феврале 2016 года он был арестован по подозрению в инсценировке похищения автомобилей и незаконном получении денег от страховой компании. Проще говоря, в крупном мошенничестве. Улик вроде бы хватало. Но тут вдруг удивительное решение от президиума Верховного суда России: арест и дальнейшее содержание Китуашвили под стражей признаны незаконными.
Решение Верховного суда не означает, что Эрик Китуашвили невиновен. Но вполне может стать началом нового витка расследования.
"Решение суда не охватывает в целом уголовное дело. Оно не охватывает обвинение, оно не охватывает приговор. Оно относимо и касается только избрания и продления содержания под стражей Китуашвили Эрика Борисовича. Данное решение может послужить поводом к отмене приговора, и возвращения уголовного дела прокурору, который должен возвратить его, в свою очередь, для организации дополнительного расследования", — поясняет адвокат Эрика Китуашвили Андрей Ромашов.
Дорогомиловский суд Москвы дал Китуашвили 4 года 8 месяцев тюрьмы за махинации с элитными иномарками и отмывание денег. Один день в изоляторе считается за полтора тюремных. В СИЗО блогер провел два года и девять месяцев, а значит, срок истекает завтра, подсчитал адвокат Давидыча. Свою вину блогер по-прежнему отрицает.
"В социальных сетях делали такой опрос, и люди пишут, что Китуашвили заслуживает реального тюремного срока. Был похищен не один миллион рублей под разными схемами. Воровали машины, потом сжигали, со страховых компаний получали денежные средства", — говорит руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Как авто-блогер гонял по Москве на единственном в столице золотом BMW, может, и подзабыли, а вот ролики, вроде «Давидыч на охоте», про дорожную полицию, и сейчас собирают просмотры. Еще Китуашвили со стритрейсерами охотился на так называемую «банду GTA» 4 года назад, когда была серия убийств на трассе "Дон". Безуспешно, правда. Банду задержали силовики. Но Давидыч и сейчас остается одним из самых известных блогеров российского интернета. Несмотря на арест, а может и благодаря ему. Даже Европейский суд по правам человека за Китуашвили заступился: еще в апреле потребовал выплатить компенсацию за незаконное содержание под стражей.
"Компенсация уже получена им. Две тысячи сто евро", — рассказал адвокат Давидыча.
"А я не понимаю, за что он их получил. Мы будем наблюдать за данной ситуацией и будем официально обращаться, чтобы суд пересмотрел все, что происходило три с половиной года назад", — заявляет руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Защита Давидыча говорит, что Верховный суд просто исправил ошибки Тверского районного и Мосгорсуда, которые принимали решения о продлении ареста авто-блогера на 1 год и 11 месяцев, пока шло предварительное следствие и ознакомление с материалами дела.
"Можно было не избирать такую жесткую меру пресечения, как заключение под стражу. Можно было избрать домашний арест, например, или залог, или подписку о невыезде", — считает управляющий партнер юридического бюро Андрей Андреев.
Сейчас Китуашвили ждет, когда постановление Верховного суда поступит в Дорогомиловский. И блогера, судя по всему, отпустят. Он будет под подпиской о невыезде, например. Может, вообще без меры пресечения. Защита Давидыча намерена бороться за признание его невиновным.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Групповое изнасилование в полиции: подробности
- Теракт у здания ФСБ в Архангельске
- Моряки с судна "Норд" вернулись из украинского плена
- Хашогги сначала задушили, а потом расчленили
- В Италии пылают Maserati
Самое читаемое
-
Водитель, избивший битой отца с малышом в Москве, объяснился
- Девочка, на которую напала цирковая львица, впала в кому
- Интимные снимки семьи Мамаевых попали в Сеть
- Поргина на поминках пила шампанское и кричала "гип-гип-ура"
- Мужчины по вызову: кто едет к клиенткам вместо парней с обложки
Авто.Вести.Ru
-
Audi назвала российсике цены и комплектации кросс-купе Q8
- В Госдуме снова вспомнили про летние шины зимой
- Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России
- Lada Vesta Sport все же станет универсалом
- Ravon вернулся в Россию, но цены по пути выросли вдвое
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
У высоких людей чаще развивается рак
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- 5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- Есть вопрос: можно ли избавиться от жира только в одной области
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Симоньян призвала не забывать о Вышинском
- Ущерб посчитан. Феномен "Кэшбери"
- Столичные сайентологи вербуют детей
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа
- С рейса Иркутск - Москва сняли двух редких варанов без хозяина
- На зиму в столице оставят в прокате 20 электросамокатов
- В столице проходит научный форум памяти Алексея Лосева
- "МосКино" бесплатно покажет фильмы из своих архивов
- Престижную телепремию посмертно вручили создателю цифрового ТВ
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Миссия телескопа Kepler закончена
- Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса
- Учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
- Собак обучили диагностировать малярию по запаху носков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"