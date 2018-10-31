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31 октября 201822:41

"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

10 ноября в эфире канала "Культура" новый "Большой балет" - масштабный проект, аналогов которому нет на российском и зарубежном телевидении. Третий сезон полон приятных сюрпризов. Одним из них станет ведущая проекта Светлана Захарова – прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы миланского Ла Скала, народная артистка России, одна из самых востребованных балерин мира. В преддверии старта нового сезона наш корреспондент Юлия Зиньковская взяла у Светланы Захаровой эксклюзивное интервью.

– Светлана, вы, конечно, знаете, что третий сезон проекта "Большой балет" стартует в эфире 10 ноября. В 2016 году вы являлись членом жюри программы. Теперь примерите роль ее ведущей. Какие дополнительные возможности у вас появятся в новом для зрителей амплуа? Вы были строгой судьей, а какой телеведущей вы хотели быть?

- В новом сезоне проекта "Большой балет" я выступаю в новой для себя роли. До этого мне ни разу не приходилось быть телеведущей. Это новый опыт, новые возможности и, конечно, большая школа. Очень интересная и захватывающая. Я предстану перед телезрителями в совершенно новом образе. И не в одном. Семь съёмочных дней и семь совершенно разных образов…

В прошлом сезоне я участвовала в качестве члена жюри в одной из передач. Честно говоря, я не была строгой к артистам. Я знаю эту профессию изнутри и знаю, какой это труд. Да и критиковать своих коллег мне всегда не по душе. Совсем другое дело – быть ведущей. Здесь мне надо будет выступать в роли как бы защиты, адвоката артистов. Члены жюри должны будут видеть и исправлять недостатки выступающих. А я по мере возможности и надобности буду их защищать.

- В составе жюри этого года легендарный Лоран Илер. В одном из интервью вы вспоминали, как танцевали с ним Жизель в "Гранд-опера". Хотели бы снова встретиться в танцевальном дуэте?

- Лоран – потрясающий танцовщик и актер. Да, я люблю вспоминать тот спектакль, который мы вместе танцевали на сцене "Гранд-опера". Он один из тех немногих партнеров, который помог мне совершенно по-иному прочувствовать и пережить роль. К сожалению, Лоран закончил свою карьеру как танцовщик и сейчас занимает пост директора балета. Так что я даже не мечтаю о том, чтобы снова выйти с ним в дуэте.

– Значительная часть проекта отведена современной хореографии. Современный танец помогает раскрепоститься, выйти за рамки…Но не может ли чрезмерная свобода помешать молодым участникам проекта?

- Без сомнения, нет! Наоборот, для меня было большим открытием, когда я видела, как меняются ребята. Какая метаморфоза происходила на съемочной площадке! Как они раскрепощались и раскрывались по-новому! Но, признаться честно, в современной хореографии лучшим показался тот, кому больше повезло с хореографом и его постановкой. От профессиональных, но строгих членов жюри ничего не скрыть. Так что порой доставалось не только исполнителям, но и самим хореографам.

- Вы танцевали "Лебединое озеро" более чем в десяти версиях на разных сценах мира, но тем не менее являетесь любительницей экспериментов, новинок современного танца. Когда, по вашему мнению, молодой танцовщик имеет право начинать "отступать от классических канонов" и уходить в современность?

– Молодой танцовщик обязан сегодня уметь все: исполнять профессионально классические балеты и на том же уровне современную хореографию. Одно другому не мешает. Наоборот, обогащает. А когда нужно будет полностью переключиться на современный балет – это каждый решает сам. Зависит от формы, сил и физических возможностей. Не секрет, что ничего нет сложнее классического балета. И не каждый может долго удерживать себя в форме на должном уровне. Поэтому многие артисты, дабы продлить сценическую жизнь, переключаются на современный балет.

- Две ведущие сцены мира (Большой театр и Ла Скала), стали "домашними" для вас. В чем разнятся выступления на российской и иностранной публике? Какой зритель вам по душе?

- Тем зрителям, которые приходят на мои спектакли, не важно, где я выступаю. Для меня все по душе. Как может быть иначе, я же для них танцую! Я всегда благодарна моим зрителям за их внимание, поддержку. Меня захватывает стремление завоевывать новую публику. И каждый раз удивлять!

– Какие любимые балетные партии у вас есть? Или за годы выступлений весь репертуар стал "любимым"?

– Скорее скажу так: за годы выступлений я отсекла не интересные для меня роли. И не танцую их больше. Я считаю, что невозможно себя обманывать, если я не чувствую роль и образ, то публике тоже будет неинтересно. Если ты выходишь на сцену, ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею.

– Каков в вашем представлении идеальный партнер? Вы танцевали с огромным количеством замечательных танцовщиков…

– Да, мне очень повезло с партнерами. С 17 лет я танцую главные партии в балетах и, конечно, не сразу все получалось. Я безмерно благодарна мои партнёрам за терпение, за то, что вызывали во мне большие эмоции и чувства во время репетиций и на спектаклях, за то, что научили меня быть собранной, за то, что они были всегда рядом, поддерживали и ловили…

- В проекте "Большой балет" парой станут танцовщики из разных театров и даже стран! Кто-то участвует со своим постоянным партнером, а кто-то – с приглашенным. У каких пар больше шансов на успех?

– Никогда не известно. Конечно, легче тем, кто постоянно вместе танцует. Особенно было трогательно видеть на проекте пары, которые не только на сцене, но и в жизни вместе. Парни в таких парах очень отличаются. Они как-то невольно больше переживают за свою партнёршу, стараются в дуэтах быть крайне внимательными, не выпячивают себя, а, как настоящие джентльмены, ставят свою даму вперед. Даже если бы они молчали о своих отношениях, мы бы все равно заметили такие пары.

– В этом году в программе появился новый раздел под названием "Балетная энциклопедия". Зрители смогут узнать, из чего складывается то или иное балетное па. Будете ли показывать "Энциклопедию" и выпуски программы своей маленькой дочери?

– Конечно! Анечка очень ждет, когда сможет увидеть проект.

- Расскажите, в каких еще проектах вы заняты сейчас. Чем порадуете поклонников вашего творчества в ближайшее время?

- В данный момент параллельно с выступлениями я начала подготовку к новому сольному проекту, премьеру которого планируем показать в Большом театре в конце июня. Это будут два одноактных балета, совершенно разных по стилю и тематике. У нас уже прошли первые репетиции балета на музыку Генделя, который поставил хореограф Мауро Бигонзетти. Второй балет будет ставить для меня Юрий Посохов.

Я сейчас не готова полностью раскрыть все подробности постановки. Так как пока идет работа над написанием либретто и музыки. Могу только сказать, что спектакль будет о моде, точнее, о великой женщине, которая изменила мир моды. Я с огромным нетерпением жду начала репетиций. И надеюсь, что все, что мы задумали, состоится.

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