Трамп отправляет 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить мигрантов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал распоряжение увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить караваны мигрантов, идущие к границе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее представители министерства обороны США сообщали, что направляют на границу с Мексикой 5,2 тысячи военнослужащих (часть из них будет вооружена), чтобы помочь сотрудникам пограничной службы.

В настоящее время по территории Мексики к Соединенным Штатам направляется караван мигрантов из Гондураса, напоминает ТАСС. 28 октября стартовала еще одна колонна – из Сальвадора. Американский лидер заявил, что военные США готовы к встрече с преступниками и "плохими парнями", направляющимися в составе групп мигрантов в страну. Также Трамп подчеркнул, что закроет южную границу США в случае, если мексиканские власти не остановят поток нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, идущий через Мексику по направлению к Соединенным Штатам.