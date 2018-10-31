"Реал" выиграл первый матч под руководством Солари

Мадридский "Реал" провел свой первый матч после отставки Юлена Лопетеги. "Королевский клуб", игрой которого руководил Сантьяго Солари, победил в матче на Кубок Испании "Мелилью" со счетом 4:0.

Выступающая в третьем по силе дивизионе Испании "Мелилья" представляет одноименный город, расположенный в Африке – анклав в Марокко. Силы команд были неравны, но в первом тайме победитель Лиги чемпионов смог только два мяча. На 28 минуте отличился Карим Бензема, а перед самым перерывом точный удар нанес Марко Асенсио. Во втором тайме Альваро Одриасола сделал счет крупным, а в самом конце Кристо Гонсалес установил окончательный счет. – 4:0.

"Пеал" провел свой первый матч под руководством Сантьяго Солари. Ранее аргентинский тренер тренировал "Кастилью", — молодежную команду "Реала". В бытность футболистом Солари отыграл пять сезонов в составе "Реала".