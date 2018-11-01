Злоумышленник напал с ножом на руководителя префектуры СЗАО Москвы

В Москве злоумышленник ударил ножом одного из руководителей префектуры Северо-Западного административного округа и скрылся. О происшествии СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел на Привольной улице на юго-востоке столицы. Неизвестный мужчина подошел сзади к чиновнику и ткнул его ножом в область бедра. После этого злоумышленник скрылся, передает ТАСС.

Представители пресс-службы управления полиции Москвы подтвердили факт преступления. По их данным, нападение произошло в подъезде дома 61/1 по улице Привольной. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.