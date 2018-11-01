1 ноября 201801:55
МЧС России уточнило адрес горящего здания в центре Москвы
Представители ГУ МЧС Москвы уточнили адрес пожара в центре столицы: горит дом, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты РФ и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии вооруженных сил России. Общая площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.
Ранее СМИ сообщали, что пожар начался в выселенном здании, расположенном по адресу проезд Девичьего Поля, дом 2.
Уточненный адрес – Зубовская улица, дом 14/2, сообщает РИА Новости.
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