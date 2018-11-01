МЧС России уточнило адрес горящего здания в центре Москвы

Представители ГУ МЧС Москвы уточнили адрес пожара в центре столицы: горит дом, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты РФ и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии вооруженных сил России. Общая площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.

Ранее СМИ сообщали, что пожар начался в выселенном здании, расположенном по адресу проезд Девичьего Поля, дом 2.

Уточненный адрес – Зубовская улица, дом 14/2, сообщает РИА Новости.