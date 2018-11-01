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1 ноября 201802:15

Стали известны подробности скандального изнасилования в Уфе

В полиции Башкирии разгорелся грандиозный скандал. Трех влиятельных начальников обвиняют в групповом изнасиловании своей 23-летней коллеги. В настоящее время потерпевшая настоящее время дает показания местным следователям.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД РФ по Уфимскому району.

Подозреваемыми оказались начальник УВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района 50-летний Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летний Павел Яромчук. По предварительной информации, коллеги выпивали вместе, после чего изнасиловали дознавателя отдела МВД РФ по Уфимскому району.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

О самой виновнице скандала известно немногое: дочь одного из самых высокопоставленных и влиятельных сотрудников Росгвардии в Уфе, генерала ОМОН, красавица, отличница, гордость родителей. В июле текущего года девушка окончила УЮИ и стала работать дознавателем в Уфимском районном отделе МВД по Башкирии.

В СКР возбудили уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Представители пресс-службы СУ СКР региона прокомментировали ситуацию, отметив, что в настоящее время все подозреваемые задержаны. С ними проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал "Россия 24".

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