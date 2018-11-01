В парке Ижевска подросток погиб под рухнувшим на него фонтаном
В Ижевске подросток скончался после обрушения на него части фонтана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Такая информация появилась на сайте Следственного комитета РФ.
Как уточняется, в среду, 31 октября, 15-летние школьники гуляли в городском парке культуры и отдыха имени Горького. Около 17 часов часть конструкции фонтана упала на одного из подростков. Школьник скончался от полученной травмы головы.
По данным мэрии города, городской фонтан, часть которого рухнула на голову мальчику, был законсервирован на зиму.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи приступили к изъятию документов на фирме – изготовителе фонтана. Начат опрос очевидцев. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.
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