В Приморье микроавтобус съехал в кювет, пять человек получили травмы

Правоохранители Приморья выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого получили травмы пять человек, в том числе трое подростков. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД региона.

Как уточняется, 48-летний водитель автомобиля Ford, не справившись с управлением, пересек полосу встречного движения, а затем съехал в кювет. В результате ЧП пять человек получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в районе 102 километра трассы Артём – Находка – порт Восточный.

Водитель не пострадал, передает агентство "Интерфакс". Его стаж вождения составляет 21 год. В течение последнего года мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности в связи с нарушением правил дорожного движения.

По данным местных СМИ, авария произошла с участием микроавтобуса Ford Transit, в котором дети ехали на концерт во Владивосток.