В ООН представили новую резолюцию о нарушениях прав человека в Северной Корее

В среду, 31 октября, в ООН была представлена новая резолюция, которая осуждает нарушения прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на источник во всемирной организации.

Как уточняется, инициированная Европейским союзом и Японией резолюция была представлена Третьему комитету, который занимается гуманитарными вопросами.

Новый документ очень похож на резолюцию 2017 года, передает агентство "Интерфакс". Он осуждает многолетние, постоянные, систематические, грубые и широкомасштабные нарушения прав человека в Северной Корее.

Авторы резолюции обращаются к ООН с призывом рассмотреть ситуацию с правами человека в КНДР в Международном уголовном суде, требуя привлечь к ответственности лидера страны.

При этом документ приветствует договоренности между Южной Кореей и КНДР по вопросам семей, которые были разделены во время Корейской войны 1950-1953 годов.