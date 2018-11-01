Бывшая модель из Польши обвинила Вайнштейна в домогательствах

Бывшая модель из Польши обвинила известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявляя, что в возрасте 16 лет подверглась сексуальным домогательствам с его стороны. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на судебный иск.

Женщина, чье имя не разглашается, утверждает, что, будучи начинающей актрисой, в 2002 году она согласилась пойти с Вайнштейном на обед, но он отвез ее в свою квартиру, где агрессивно принуждал ее к сексу. Согласно иску, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка отказала ему, но потом смягчился и отпустил ее.

Позднее Вайнштейн неоднократно делал девушке предложения непристойного характера, но она отвечала на них отказом. Она полагает, что именно в связи с этим Вайнштейн уверял, что она никогда не получит работу. Но позднее она обсуждала с ним возможности для своей карьеры.

Скандал в Голливуде разгорелся после того, как десятки женщин обвинили в домогательствах одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США. Среди них были известные актрисы Анджелина Джоли, ума Турман и Эшли Джадд, напоминает РИА Новости. После обвинений Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование в отношении кинопродюсера. Группа женщин подала коллективный иск против Вайнштейна и представителей основанной им компании в суд в Нью-Йорке.