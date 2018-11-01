Тема:

Секс-скандалы 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 ноября 201805:41

Бывшая модель из Польши обвинила Вайнштейна в домогательствах

EPA

Бывшая модель из Польши обвинила известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявляя, что в возрасте 16 лет подверглась сексуальным домогательствам с его стороны. Об этом сообщило издание New York Post, ссылаясь на судебный иск.

Женщина, чье имя не разглашается, утверждает, что, будучи начинающей актрисой, в 2002 году она согласилась пойти с Вайнштейном на обед, но он отвез ее в свою квартиру, где агрессивно принуждал ее к сексу. Согласно иску, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка отказала ему, но потом смягчился и отпустил ее.

Позднее Вайнштейн неоднократно делал девушке предложения непристойного характера, но она отвечала на них отказом. Она полагает, что именно в связи с этим Вайнштейн уверял, что она никогда не получит работу. Но позднее она обсуждала с ним возможности для своей карьеры.

Скандал в Голливуде разгорелся после того, как десятки женщин обвинили в домогательствах одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США. Среди них были известные актрисы Анджелина Джоли, ума Турман и Эшли Джадд, напоминает РИА Новости. После обвинений Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование в отношении кинопродюсера. Группа женщин подала коллективный иск против Вайнштейна и представителей основанной им компании в суд в Нью-Йорке.

Ранее по теме

Сейчас

05:41

Бывшая модель из Польши обвинила Вайнштейна в домогательствах

04:54

Индонезия планирует поднять со дна моря разбившийся Boeing

04:36

Пожарные ликвидировали возгорание в центре Москвы

04:17

В ООН представлена новая резолюция о нарушениях прав человека в КНДР

03:06

Пожар в заброшенном доме в центре Москвы локализован

02:15

Стали известны подробности скандального изнасилования в Уфе

01:55

МЧС России уточнило адрес горящего здания в центре Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Власти Индонезии планируют поднять со дна Яванского моря разбившийся Boeing

Власти Индонезии планируют поднять со дна Яванского моря разбившийся Boeing

2 часа назад
В ООН представили новую резолюцию о нарушениях прав человека в Северной Корее

В ООН представили новую резолюцию о нарушениях прав человека в Северной Корее

2 часа назад
Начато расследование против главы "Укртрансбезопасности" из-за карты с "русским" Крымом

Начато расследование против главы "Укртрансбезопасности" из-за карты с "русским" Крымом

3 часа назад
Стали известны подробности скандального изнасилования в Уфе

Стали известны подробности скандального изнасилования в Уфе

4 часа назад
Злоумышленник напал с ножом на руководителя префектуры СЗАО Москвы

Злоумышленник напал с ножом на руководителя префектуры СЗАО Москвы

6 часов назад
Пожар в заброшенном доме в центре Москвы локализован

Пожар в заброшенном доме в центре Москвы локализован

3 часа назад
Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию

Лобода вышла из больницы "под присмотром" лидера Rammstein и собралась в Германию

16 часов назад
После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

После обмана риелтора и болезни дочери у Елены Воробей шалит давление

16 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Вести в 23:00. Эфир от 31 октября 2018 года

Вести в 23:00. Эфир от 31 октября 2018 года

6 часов назад
98
Back in USSR: паспорта советского образца снова в ходу

Back in USSR: паспорта советского образца снова в ходу

7 часов назад
190
"Реал" выиграл первый матч под руководством Солари

"Реал" выиграл первый матч под руководством Солари

7 часов назад
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 31 октября 2018 года

Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 31 октября 2018 года

7 часов назад
21
Трамп отправляет 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить мигрантов

Трамп отправляет 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить мигрантов

7 часов назад
Пожар в ангаре в поселке Гжельского кирпичного завода потушен

Пожар в ангаре в поселке Гжельского кирпичного завода потушен

7 часов назад
"Барселона" готова расстаться с Дембеле

"Барселона" готова расстаться с Дембеле

7 часов назад
Верховный суд признал незаконным арест известного блогера Давидыча. Выйдет ли он на свободу

Верховный суд признал незаконным арест известного блогера Давидыча. Выйдет ли он на свободу

8 часов назад
Жертва полицейских-насильников оказалась дочерью высокопоставленного силовика

Жертва полицейских-насильников оказалась дочерью высокопоставленного силовика

8 часов назад
Спецпосланником по Сирии назначили Педерсена

Спецпосланником по Сирии назначили Педерсена

10 часов назад
Георгия Штиля с разницей в 40 лет свела с женами одна и та же женщина

Георгия Штиля с разницей в 40 лет свела с женами одна и та же женщина

14 часов назад
Не смешно: известный юморист рассказал о причинах развода с женой после 20 лет брака

Не смешно: известный юморист рассказал о причинах развода с женой после 20 лет брака

13 часов назад
"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

8 часов назад
Теракт в Архангельске: один из трех пострадавших - в тяжелом состоянии

Теракт в Архангельске: один из трех пострадавших - в тяжелом состоянии

12 часов назад
"Годунов": большая премьера на канале "Россия" - уже 5 ноября

"Годунов": большая премьера на канале "Россия" - уже 5 ноября

19 часов назад
Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах

30.10.2018 12:24
Помогите выжить Анечке с пороком сердца

Помогите выжить Анечке с пороком сердца

25.10.2018 16:57
Индийский Бисмарк побил все мировые рекорды высоты

Индийский Бисмарк побил все мировые рекорды высоты

8 часов назад
"Кэшбери" пошли по следам "МММ" и "Селенги"

"Кэшбери" пошли по следам "МММ" и "Селенги"

9 часов назад
Во Франции расследуют случаи рождения безруких детей

Во Франции расследуют случаи рождения безруких детей

9 часов назад
За двойку в школе - экскурсия в Москву. Как фильм "Движение вверх" помог уральскому подростку

За двойку в школе - экскурсия в Москву. Как фильм "Движение вверх" помог уральскому подростку

9 часов назад
В России появилось еще одно место, где добывают алмазы

В России появилось еще одно место, где добывают алмазы

9 часов назад
Русский мир демонстрирует сплоченность и единство

Русский мир демонстрирует сплоченность и единство

9 часов назад
Долгая дорога в родную гавань. Экипаж "Норда" вернулся домой

Долгая дорога в родную гавань. Экипаж "Норда" вернулся домой

9 часов назад
В Подмосковье загорелся Гжельский кирпичный завод

В Подмосковье загорелся Гжельский кирпичный завод

11 часов назад
Житель Якутска подозревает рэпера Элджея в пропаганде нацизма

Житель Якутска подозревает рэпера Элджея в пропаганде нацизма

11 часов назад
Гимнаст Артур Далалоян стал чемпионом мира в многоборье

Гимнаст Артур Далалоян стал чемпионом мира в многоборье

11 часов назад
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

12 часов назад
Румяна: как выбрать и использовать

Румяна: как выбрать и использовать

12 часов назад
Вопрос стилисту: что такое натуральный стиль и кому он подойдет

Вопрос стилисту: что такое натуральный стиль и кому он подойдет

12 часов назад
Прокуратура Стамбула: Хашогги был задушен, расчленен и уничтожен в соответствии с планом

Прокуратура Стамбула: Хашогги был задушен, расчленен и уничтожен в соответствии с планом

13 часов назад
Глава Google X уволился после обвинения в сексуальных домогательствах

Глава Google X уволился после обвинения в сексуальных домогательствах

13 часов назад
Россия поднялась на четыре ступеньки в рейтинге Doing Business-2019

Россия поднялась на четыре ступеньки в рейтинге Doing Business-2019

13 часов назад
Новый MacBook Air оказался автономнее других "макбуков" благодаря "секретному" чипу Intel

Новый MacBook Air оказался автономнее других "макбуков" благодаря "секретному" чипу Intel

14 часов назад
Кот или ворон? В Сети гадают над очередной оптической иллюзией

Кот или ворон? В Сети гадают над очередной оптической иллюзией

14 часов назад
Трамп предупредил колонну "преступников и бандитов" из Мексики, что их встретят войска

Трамп предупредил колонну "преступников и бандитов" из Мексики, что их встретят войска

14 часов назад
Сломавший руку Месси приступил к тренировкам

Сломавший руку Месси приступил к тренировкам

14 часов назад
"Победа" разыскивает хозяина варанов, чтобы взыскать с него 106 тысяч рублей

"Победа" разыскивает хозяина варанов, чтобы взыскать с него 106 тысяч рублей

14 часов назад
Четверть российских водителей страдает апотомопезофобией

Четверть российских водителей страдает апотомопезофобией

15 часов назад
8 главных праздников, которые отмечают в России

8 главных праздников, которые отмечают в России

15 часов назад
Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

Семь советских фильмов вошли в рейтинг 100 лучших картин по версии BBC

16 часов назад
Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице

Упавшая с перил московского ТЦ женщина скончалась в больнице

16 часов назад
Стоимость квадратного метра начнут считать иначе

Стоимость квадратного метра начнут считать иначе

16 часов назад
Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

Заглянуть в подгузник: учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей

17 часов назад
Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России

Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России

17 часов назад
Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

Гидрометцентр: зима в Москве начнется ближе к Новому году

17 часов назад