ДТП на Люблинской улице в Москве: есть пострадавшие

Пьяный таксист устроил крупное дорожно-транспортное происшествие на Люблинской улице Москвы. Автомобиль такси, которым явно управлял человек в нетрезвом состоянии, преследовали патрульные машины ДПС. В итоге водитель не справился с управлением, врезался в столб и зацепил еще три автомобиля.

Известно о двоих пострадавших, передает телеканал "Россия 24". Еще два женщины, оказавшиеся в момент аварии на пешеходном переходе, получили порезы и травмы из-за падения столба и разлетевшихся осколков стекла.

Виновник аварии задержан, ему тоже понадобилась медицинская помощь.