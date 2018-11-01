Правоохранители Таиланда расследуют смерть выпавшей из окна россиянки

В среду, 31 октября, гражданка России погибла на острове Пхукет на юге Таиланда. О происшествии СМИ сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

По данным новостного портала Phuket News, тело погибшей 49-летней гражданки России было найдено на земле у семиэтажного здания кондоминиума, в котором она жила на протяжении трех месяцев. Судмедэксперты нашли на теле погибшей травмы, характерные для падения с большой высоты. В квартире погибшей были обнаружены лекарства с бирками на русском языке и одноразовые шприцы.

В настоящее время правоохранители Пхукета ведут следствие по факту смерти туристки. Основные версии – несчастный случай или самоубийство, передает РИА Новости.