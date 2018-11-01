Под Тулой перевернулся автомобиль: два человека погибли, семь ранены

В Тульской области автомобиль с рабочими перевернулся утром в четверг, 1 ноября. В результате аварии два человека погибли, семь получили травмы различной степени тяжести. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев.

Как уточняется, ДТП произошло в 4:45 на 275 километре трассы М4 "Дон". Автомобиль Ford перевозил рабочих из Орловской области в Подмосковье. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате автомобиль перевернулся. Два человека погибли, семеро были ранены. Всех пострадавших госпитализировали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины случившегося, передает РИА Новости. Называются возможные причины ДТП — погодные условия и техническая неисправность автомобиля.