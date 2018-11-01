В Вашингтоне выясняют обстоятельства стрельбы у конгресса США

В Вашингтоне правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы недалеко от конгресса США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как уточняется, стрельба произошла у центрального железнодорожного вокзала Вашингтона Union Station и Музея почты США. Одна из центральных улиц города Массачусетс-авеню, примыкающая к ним, перекрыта.

35-летний пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии со множественными огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

В связи с данной ситуацией всех входы в здания комплекса конгресса США оцеплены. Оцепление будет снято, когда завершится расследование.