Бывший сотрудник ЦРУ подозревается в передаче секретных данных WikiLeaks

Бывший сотрудник ЦРУ, которого обвинили в краже государственной тайны, продолжает передавать секретную информацию третьим лицам прямо из тюрьмы. Как сообщает агентство Associated Press, речь идет о Джошуа Шульте.

Летом 2017 года его обвинили в том, что он "сливал" данные из компьютерных систем ЦРУ скандально известному ресурсу WikiLeaks, напоминает телеканал "Россия 24".

Сейчас 30-летний Шульте находится под стражей, ожидая решения суда. Своей вины он не признает. Следователи заявляют, что в камере Шульте нашли незаконно пронесенные мобильные телефоны. Якобы с их помощью мужчина продолжал передавать зашифрованные сообщения третьим лицам.