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Пассажирский Boeing рухнул в Индонезии 40 минут назад
1 ноября 201807:26
Первый бортовой самописец индонезийского "Боинга" поднят со дна моря
В четверг, 1 ноября, спасателям удалось поднять на поверхность бортовой самописец авиалайнера индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение над Яванским морем. Об этом сообщило издание The Jakarta Post.
Ранее СМИ сообщали о том, что черный ящик был обнаружен спасателями на глубине 30 метров.
Всего в операции участвуют порядка 900 человек. Сегодня планируется поднять из воды фюзеляж самолета.
Пассажирский Boeing компании Lion Air пропал с радаров 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. В момент катастрофы на борту были 189 человек. Все они погибли.
Следствие пока не готов озвучить причины катастрофы, передает телеканал "Россия 24".
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