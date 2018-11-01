Первый бортовой самописец индонезийского "Боинга" поднят со дна моря

В четверг, 1 ноября, спасателям удалось поднять на поверхность бортовой самописец авиалайнера индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение над Яванским морем. Об этом сообщило издание The Jakarta Post.

Ранее СМИ сообщали о том, что черный ящик был обнаружен спасателями на глубине 30 метров.

Всего в операции участвуют порядка 900 человек. Сегодня планируется поднять из воды фюзеляж самолета.

Пассажирский Boeing компании Lion Air пропал с радаров 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. В момент катастрофы на борту были 189 человек. Все они погибли.

Следствие пока не готов озвучить причины катастрофы, передает телеканал "Россия 24".