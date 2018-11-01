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1 ноября 201807:13

Под Киевом разбиты ультранационалистические лагеря для подростков

Испанская журналистка побывала на Украине и рассказала о детских ультранационалистических лагерях.

Сотрудница газеты "Эль Конфиденциаль" Этель Бонет заявила, что посетила лагерь в окрестностях Киева, где подростков в возрасте от 7 до 16 лет обучают военной подготовке, передает "Россия 24".

В трехнедельной программе занятия по плаванию, легкой атлетике, стрельбе, сборке и разборке автоматов Калашникова, лазание по канату. И все это под националистические гимны и лозунги.

По словам Этель Бонет, детям внушают, что они должны уметь противостоять "агрессору".

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