Депутат Рады: подорожание газа на Украине - это геноцид

Решение Киева снова поднять цены на газ — геноцид. Такую оценку действиям властей против собственного народа дали в Верховной раде.



Депутат Александр Вилкул заявил: этой зимой на Украине могут замерзнуть целые города, после того как правительство разрешило "Нафтогазу" отключать газ за долги. Причем даже при минусовой температуре, передает "Россия 24".

Парламентарий отметил: люди не платят не потому что не хотят, а потому что уже не могут.

Очередное повышение цен на Украине произойдет 1 ноября. Газ для населения подорожает почти на 24 процента.