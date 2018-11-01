Нефтяники согласились заморозить цены

Цены на топливо будут стабилизированы. Об этом договорились Минэнерго, ФАС, нефтяные компании нашей страны и независимые НПЗ. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин на уровне июня до конца этого года. В случае нарушений власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что все нефтепроизводители в течение суток подпишут соглашение об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт по фиксированным ценам.

Договоренность компаний с властями по цене на топливо должна cтартовать уже сегодня. На юридическое оформление документов правительство дало нефтяникам сутки. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с представителями крупнейших нефтяных компаний.

"Мы договорились со всеми нефтяными компаниями, что они немедленно, с сегодняшнего дня, сразу после окончания совещания начнут его соблюдать. Что касается подписания соглашения, то тут возникли юридические нюансы: 24 часа мы взяли на то, чтобы оформить сами тексты соглашений вместе с нефтяными компаниями для того, чтобы они могли пройти все корпоративные процедуры. С этими параметрами соглашения будут подписаны в ближайшее время", — рассказал Козак.

Одной из первых нефтяных компаний, подписавших соглашение, стала "Роснефть". Как говорится в официальном сообщении, компания поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов. Соответствующие документы уже подписаны и направлены в правительство.

Соглашение, в частности, предусматривает, что до конца года цены на горючее останутся на уровне июньских. Затем стоимость топлива должна расти вместе с инфляцией. За неисполнение компаниям пригрозили введением заградительных пошлин.

Второй пункт соглашения не менее важен: все вертикально-интегрированные компании, а также независимые НПЗ обязуются поставлять на оптовый рынок определенный объем нефтепродуктов.

"Договоренность включает обеспечение производства на уровне не менее чем дополнительно 3% к уровню прошлого года, — сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. — Это сделано в качестве одного из условий соглашения, сейчас нефтяные компании с этим предложением согласились. Кроме этого, реализация на внутреннем рынке будет на уровне прошлого года с учетом дополнительных не менее 3% — это и мелкооптовая, и оптовая, и биржевая, и розничная торговля, суммарно".

По результатам совещания также даны рекомендации Федеральной антимонопольной службе РФ. ФАС должна усилить контроль за игроками в части повышения цен.