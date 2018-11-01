Голевой пас Анисимова не спас "Чикаго" от поражения в игре с "Ванкувером"

В Ванкувере состоялся единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. "Кэнакс" принимал на своей площадке "Чикаго Блэкхокс". Хозяева льда победили гостей со счетом 4:2. В составе проигравших голевой передачей отметился российский форвард Артем Анисимов.

У победителей дубль сделал Джейк Виртанен. Еще по шайбе записали на свой счет Брендан Гонс и Антуан Руссель. За "Чикаго" отличились Брэндон Саад и Джонатан Тэйвз.

Для россиянина Артема Анисимова голевая передача в этом матче стала шестой в сезоне.