Московскому чиновнику, на которого напали с ножом, провели операцию

Руководителю аппарата префектуры Северо-Западного административного округа Алексею Микерову проведена операция. Его состояние оценивается как тяжелое.

На Микерова напал с ножом неизвестный молодой человек. Инцидент произошел в подъезде дома 61/1 на улице Привольной. Пострадавший был доставлен в больницу с открытой раной бедра и травматическим шоком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В настоящее время ведется розыск нападавшего.