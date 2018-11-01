У берегов Португалии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Атлантического океана в 393 километрах северо-западнее португальского города Алгейран — Мен-Мартинш, который входит в крупную агломерацию Большого Лиссабона.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность уведомил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

По данным отечественных геофизиков, эпицентр подземной стихии в Атлантическом океане находился 40.32° северной широты и 13.49° западной долготы. Специалисты оценили землетрясение как весьма сильное.