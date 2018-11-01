Россия, Индия и Иран найдут дешевую замену Суэцкому каналу

Россия, Индия и Иран проведут встречу в ноябре, где обсудят запуск международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал иранский телеканал Press TV, подчеркнувший, что новый проект протянется на 7200 км и станет более дешевой альтернативой Суэцкому каналу.

Предполагается, что товары будут отправляться из Индии через Иран в Астрахань, после чего по железной дороге будут доставляться в Европу. Этот путь позволит сократить затраты и время поставки товаров на 30-40%. Объем грузоперевозок специалистами оценивается в 20-30 миллионов тонн ежегодно. Предполагается что коридор "Север-Юг" позволит доставлять грузы из Мумбая в Москву на 20 дней быстрее.

Пробные поставки по новому транспортному пути состоялись в 2014 году.