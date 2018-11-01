Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

Саратовский депутат Николай Бондаренко, решивший питаться по "министерской диете" на 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказал о результатах своего эксперимента.

Он совершил уже две закупки продуктов. В меню депутата в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Во второй раз он купил практически те же продукты, что и первый раз, но взял уже меньше хлеба, конфет и карамелек, а также картошки и других продуктов, "чтобы взять немного больше курицы".

"Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств", — пояснил Бондаренко.

По его словам, без мяса в меню очень тяжело, а "овощи при тех маленьких порциях удовлетворяют голод значительно меньше".

На обе закупки у Бондаренко было выделено по 875 рублей, сообщает РИА Новости. Но в первый раз он потратил на 15 рублей больше. Во второй раз он был "уже опытный", поэтому прикинул все заранее и уложился в лимит.

По словам Бондаренко, это была не самая лучшая неделя в его жизни, особенно последние два дня, когда закончились все овощи и курица и остались только крупы. Он все время испытывал чувство голода. Также негативно на психологическое состояние депутата влияло отсутствие привычных продуктов – колбасы, сыра, специй и фруктов.

Депутат рассказал, что пока не падает от этой диеты с ног, но полноценно работать уже не может. Кроме того, он похудел на два килограмма.

Ранее в Интернете появилась видеозапись спора Бондаренко с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Женщина заявила, 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Она предложила питаться курицей и сезонными овощами. Скандальные реплики о прожиточном минимуме стоили Соколовой должности.