В японской больнице мужчина напал с ножом на людей

В Японии мужчина напал с ножом на людей в больнице.

Инцидент произошел в городе Амагасаки префектуры Хёго. От нападения 28-летнего мужчины пострадали два человека, один из них – сотрудник больницы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Как сообщает РИА Новости, нападавший был задержан полицией.

О мотивах преступления не сообщается. Однако не исключено, что оно было вызвано слишком долгим ожиданием приема врача. В очереди перед кабинетом в Японии можно просидеть 4-6 часов. Причем утренний прием заканчивается в 12:00. Если пациент не попал, ему придется ждать вечернего приема, который начинается в 15:00. Инцидент в больнице произошел в 11.45 по местному времени.