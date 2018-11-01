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1 ноября 201809:19

Джокович станет первой ракеткой мира из-за травмы Надаля

EPA

Знаменитый серб Новак Джокович уже на следующей неделе возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Это стало известно после снятия Рафаэля Надаля с турнира серии "Мастерс" в Париже. Из-за травмы испанец не смог пройти в третий раунд.

Напомним, что в рейтинге от 29 октября 2018 года Джокович уступал Надалю 215 очков. Однако теперь от преимущества первой ракетки мира не останется и следа. В прошлом сезоне испанский теннисист дошел до четвертьфинала в Париже и в ближайшее время потеряет 180 баллов из-за снятия с турнира на ранней стадии.

Джокович, пройдя в третий круг, уже набрал 90 очков, которые позволят ему на следующей неделе обойти Надаля. Отметим, что последний раз серб возглавлял рейтинг 31 октября 2016 года.

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