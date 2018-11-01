Камера сняла момент нападения на чиновника префектуры СЗАО Москвы

Неизвестный злоумышленник нанес ножевое ранение чиновнику сотруднику Северо-Западного округа Москвы, когда тот открывал дверь подъезда. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел в 21:05 в среду, 31 октября, возле дома 61/1 по Привольной улице. На кадрах видно, как глава аппарата префектуры СЗАО Алексей Микеров подходит к двери и прикладывает магнитный ключ к домофону, а в этот момент сзади на него налетает мужчина в черном. Чиновник успел обернуться, но нападавший все же нанес удар ножом и тут же бросился наутек.

Удар пришелся в область бедра. Судя по записи, Микеров самостоятельно поднялся в квартиру, куда и вызвал врачей. Позже его госпитализировали с открытой раной бедра и провели операцию.

Задержать злоумышленника пока не удалось.