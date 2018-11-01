Глава МИД Британии пригрозил России "очень высокой ценой" за неправильное поведение

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон хотел бы вернуть Москву в "основанную на правилах международную систему", но пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.

Как передает РИА Новости, данный спич Хант произнес в ходе своего выступления о роли Великобритании в мировой политике после выхода из Евросоюза, находясь в исследовательском институте Policy Exchange.

Он подчеркнул, что до недавнего времени полагал, что Россия хочет быть частью мировой правовой системы, но после ее конфликта с Грузией в 2008 году и присоединения Крыма к РФ в 2014-м, кибератак и применения отравляющего вещества против Скрипалей в британском Солсбери, стал сомневаться.

Хант заявил, что "если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока".

Говоря о возвращении России в международную правовую систему, министр оговорился, сказав "Китай" и под смех собравшихся извинился перед китайцами.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за государственную измену, и его 33-летняя дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Великобритания считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 ("Новичок") причастна Москва, Россия это категорически отрицает.