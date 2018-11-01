Иордания может стать следующей жертвой ИГИЛ

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) укрепляет свои позиции в Иордании.

По мнению журнала National Interest, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности. Основные проблемы в стране — безработица, нищета, слабое управление и религиозный экстремизм.

Сейчас иорданцы занимают третье место среди иностранных боевиков ИГ. Их общая численность составляет около 3 тысяч человек. Скоро игиловцы в связи с поражениями в Сирии и Ираке будут возвращаться на родину. Они представляют серьезную угрозу безопасности внутри страны. Кроме того, в Иордании находятся около 658 тысяч беженцев из Сирии. Плохие условия жизни могут подтолкнуть их к тому, что они присоединятся к радикалам.

Проблема экстремизма нарастает в стране с 2015 года. В августе этого года в городе Эс-Салт был совершен теракт, в результате которого погибли 4 иорданских военных. Недалеко от места теракта были обнаружены многочисленные взрывные устройства, которые экстремисты планировали применить для новых атак.