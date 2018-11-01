Власти Канады помогут Калгари в случае победы заявки города на проведение Олимпиады-2026

Представители федеральных властей Канады совместно с мэрией Калгари и руководством провинции Альберта приняли решение о финансовой поддержке зимних Олимпийских игр 2026 года, если победу одержит канадская заявка. Речь идет о выделении 2,875 млрд канадских долларов.

Как сообщает ТАСС, подписи под соответствующим документом поставили министр спорта Канады Кирсти Данкан, премьер-министр провинции Альберта Рейчел Нотли и мэр Калгари Нахид Ненши. Всего же на проведение зимних Олимпийских игр в Калгари потребуется 5,23 млрд канадских долларов.

Напомним, что выборы столицы Олимпиады-2026 состоятся в 2019 году на 132-й сессии МОК в Лозанне. Ранее Международный олимпийский комитет утвердил три заявки на проведение Игр – Калгари, Стокгольм и итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.