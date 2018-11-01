Застывший в янтаре крошечный жук поможет уточнить состав древних суперконтинентов

И такое бывает: всего один крошечный жук, застывшей в янтаре почти сто миллионов лет назад, может изменить представление об облике древней Земли.

Это исследование началось в 2016 году, когда сотрудник Филдовского музея естествознания Сюхэй Ямамото (Shuhei Yamamoto) получил ценнейший объект для изучения – жука, застывшего в янтаре. Находка была сделана в долине Хукаунг на севере Мьянмы. Напомним, что это государство Юго-Восточной Азии.

В ходе изучения образца Ямамото и его коллеги пришли к выводу, что перед ними неизвестный ранее вид насекомых. Он получил название Propiestus archaicus.

В пресс-релизе палеонтологи отмечают, что этот вид – один из древнейших в роде Piestus, представители которого обитают на Земле и сегодня. В частности, эти жуки широко распространены в Южной Америке. Они обитают под корой деревьев и очень любят гниющую древесину.

По словам Ямамото, длина жука составляет всего три миллиметра. Он имел плоское, как бы приплюснутое тельце, короткие лапки и длинные тонкие усики. Анализы показали, что насекомое угодило в янтарную ловушку 99 миллионов лет назад.

В эпоху позднего мела, когда по Земле ещё бродили динозавры, жуки P. archaicus уже были заняты освоением гниющих деревьев, рассказывают специалисты. За столь длительный промежуток времени насекомые не изменили своих предпочтений.

"Усы [этих жуков], вероятно, были очень чувствительны и являлись сенсорным органом", — рассказывает Ямамото.

По его мнению, тончайшие волосоподобные структуры, которые располагались перпендикулярно относительно самого усика (их можно разглядеть на главном фото), как раз и обеспечивали высокую чувствительность, помогая насекомым прокладывать путь в тесном пространстве под древесной корой.

Но больше всего исследователей заинтересовал тот факт, что уникальная находка прибыла к ним из Юго-Восточной Азии. Как уже упоминалось выше, потомки жуков из рода Propiestus доминируют в Южной Америке, и лишь один вид встречается на юго-западе США.

Между тем Мьянма, где был найден древний образец, находится в другом полушарии. Но так было не всегда.

По словам учёных, миллионы лет назад территории Юго-Восточной Азии, вероятно, были частью суперконтинента под названием Гондвана. Его дробление началось 150 миллионов лет назад и продолжалось 90 миллионов лет. В результате этих геологических процессов образовались континенты, которые существуют сегодня.

У палеогеографов существует довольно чёткое представление о том, какие из современных материков входили в состав Гондваны и второго суперконтинента – Лавразии (это были, соответственно, южный и северный суперконтиненты, на которые раскололся протоконтинент – Пангея).

А вот относительно сроков дробления этих гигантских участков суши дискуссии ведутся до сих пор. Периоды отделения тех или иных частей определяют в основном посредством анализа и сравнения окаменелостей из разных уголков мира.

Ямамото уверен, что его любимец – жук P. archaicus – может быть полезен палеогеографам. В частности, эта и другие подобные находки помогут уточнить время разделения суперконтинентов и даже изменить представление об их составе.

Дело в том, что, согласно общепринятой точке зрения, сотни миллионов лет назад Гондвана объединяла в себе Южную Америку, Африку, Австралию, Антарктиду, а также Индию. Современные Евразия и Северная Америка входили в состав Лавразии. (Впрочем, геологи не исключают существование ещё одного "потерянного континента".)

Однако тот факт, что насекомое, застывшее в янтаре 99 миллионов лет назад, было найдено на территории Мьянмы, свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия, по крайней мере частично, входила в состав южного суперконтинента – Гондваны.

"Наше открытие хорошо согласуется с гипотезой о том, что, в отличие от сегодняшнего дня, Мьянма когда-то находилась в Южном полушарии", — поясняет Ямамото в интервью Live Science.

По его словам, многие другие находки, сделанные в последние 15 лет на территории Юго-Восточной Азии, подтверждают эту гипотезу, поскольку окаменелости и существа, застывшие в янтаре, имеют общие черты с животными, обитавшими на территории Гондваны.

Конечно, лучшим доказательством той или иной гипотезы послужили бы анализы ДНК древних животных, но получить их, к сожалению, невозможно. Потому сегодня лишь сбор косвенных "улик" может приблизить палеонтологов и палеогеографов к пониманию того, каким был облик Земли сотни и десятки миллионов лет назад, заключают авторы работы.

Более подробно о своей находке они рассказали в статье, опубликованной в издании Journal of Systematic Palaeontology.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о других удивительных "янтарных" находках. Среди них – доисторический детёныш змеи, оперённый хвост динозавра, старейший в мире хамелеон, а также листья самых древних плотоядных растений.