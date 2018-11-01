Пресечена деятельность банды риелторов-убийц

В Тверской области и Подмосковье пресечена противоправная деятельность черных риелторов.

Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Она рассказала, что сотрудники главка уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами по Тверской области задержали группу лиц, которые обвиняются в убийствах и преступных действиях, связанных с продажей недвижимости, принадлежащей жителям Подмосковья.

Следствие установило, что 34-летний тверчанин вместе со своими знакомыми занимался поиском алкоголиков, имеющих в своей собственности квартиры в Московской области. После этого группировка под разными предлогами убеждала владельцев жилья продать его им, обещая взамен другую недвижимость на льготных условиях. После завершения сделки и получения денег, жертвы вывозились в Тверскую область, где их убивали.

В настоящее время установлен факт, как минимум, девяти расправ. Тела погибших найдены в различных местах Тверской области.

Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде ареста.