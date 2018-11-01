Паром врезался в пирс, опрокинул кран и устроил пожар в порту Барселоны. Видео

Очевидцы запечатлели инцидент с участием парома, произошедший в среду, 31 октября, в порту Барселоны в Испании.

Судно Excellent, принадлежащее компании Grandi Navi Veloci, врезалось в причальную стенку. В результате столкновения упал один из кранов. Металлоконструкция рухнула на емкости с горючей жидкостью, вспыхнувших после падения.

Корабль эвакуировался с места ЧП при помощи подоспевших буксиров, а прибывшие огнеборцы приступили к тушению пожара.

В борьбе с огнем участвовало более 10 пожарных бригад и несколько судов, тушивших возгорание с моря.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента чудом никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной произошедшего могла стать плохая погода – сильный ветер и волнение, сбившие 202-метровый корабль с курса. По факту произошедшего ведется разбирательство.