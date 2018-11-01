"Кэшбери" прекращает свою деятельность

Компания "Кэшбери" и группа связанных с ней проектов, в деятельности которых Центробанк России выявил признаки финансовой пирамиды, прекращают свою работу.

Об этом в видеоролике на YouTube сообщил руководитель холдинга Артур Варданян. Он проинформировал общественность, что вместо этого будет создана новая инвестиционная компания, куда будут автоматически переведены пользователи "Кэшбери".

Варданян заявил о том, по планам охват новой компании через два года составит не менее 30 миллионов человек.

В конце сентября 2018 года Центробанк рассказал, что передал в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел РФ информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под маркой "Кэшбери", в деятельности которых прослеживаются "явные признаки финансовой пирамиды".

По мнению Банка России, деятельность "Кэшбери" строится на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивной рекламы в средствах массовой информации и соцсетях.

Через две недели после этого Варданян объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод финансовых средств.