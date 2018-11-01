В Уфе идут очные ставки полицейских с изнасилованной ими коллегой

Утром 1 ноября в Уфе проходят очные ставки между 23-летней девушкой-полицейской и подозреваемыми в ее изнасиловании коллегами.

На ней следователям предстоит установить все обстоятельств произошедшего, однако подробности этой процедуры пока не раскрываются, сообщает ГТРК "Башкортостан".

Меру пресечения полицейским, которые подозреваются в изнасиловании своей 23-летней коллеги, должны избрать 2 ноября, передает ТАСС со ссылкой на представителя управления СК РФ по Башкирии.

Уголовное дело расследуется по статье изнасилование и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Башкирию направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего ночью 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району.

Как сообщалось накануне, трое полицейских Уфы при должностях, один из которых – непосредственный начальник жертвы — изнасиловали свою коллегу – 23-летнюю девушку-дознавателя.

Жертве насилия, которая оказалась дочерью высокопоставленного силовика, потребовалась помощь психологов. Кроме того, ей назначена судебно-медицинская экспертиза.