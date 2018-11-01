По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали трех новых фигурантов

Задержаны трое новых фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", передает "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники.

В частности, задержан сын экс-главы кемеровского Госстройнадзора Эдуард Комков, бывший руководитель Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский и Никита Чередниченко, его деятельность связана с Комковым.

Комкову и Чередниченко предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Вишневскому – в даче взятки в особо крупном размере.

Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело о посредничестве при передачи взятки в отношении жителя Кемерова.

Ранее в рамках расследования дела о пожаре в "Зимней вишне" арестовали 12 обвиняемых.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта, тогда погибли 60 человек, в том числе, 37 детей.